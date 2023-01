Myanmar: giunta militare conferma preparativi per elezioni nel mese di agosto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato, facendo leva sul proprio diritto di veto, Pechino e Mosca erano state infatti pronte a bloccare qualsiasi tentativo del Consiglio di sicurezza di condannare il golpe militare e la giunta di Min Aung Hlaing per la sistematica e violenta repressione delle proteste nel quadro delle quali, secondo il bilancio dell’Associazione di assistenza ai prigionieri politici, avrebbero perso la vita almeno 2.465 civili in meno di due anni. La Cina lo aveva fatto, per esempio, già all’indomani del colpo di Stato, alimentando le voci su un possibile ruolo del governo di Pechino come regista occulto dell’operazione. Voci che, di fatto, non si sono mai silenziate, non solo tra gli osservatori internazionali ma anche tra i manifestanti anti-golpisti. In diverse occasioni i dimostranti si sono rivolti direttamente contro gli interessi di Pechino, attaccando fabbriche e attività economiche di proprietà di cinesi. Il governo del presidente Xi Jinping, da parte sua, non ha mai chiuso le porte al nuovo regime militare birmano, pur senza mai appoggiare apertamente il colpo di Stato e limitandosi a sollecitare il dialogo tra le parti. (segue) (Inn)