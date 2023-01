Venezuela: Piattaforma unitaria spera di avere sostegno internazionale alle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma unitaria venezuelana ha pubblicato un messaggio in cui auspica di avere il sostegno della comunità internazionale nel processo delle primarie per scegliere il candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 2024. "Speriamo di avere il sostegno della comunità internazionale durante il processo elettorale delle primarie promosso dalla Piattaforma unitaria democratica e quindi, uniti, lavorare per il futuro del Venezuela", si legge in un messaggio su Twitter, in cui si ringraziano poi i governi di Stati Uniti, Francia e Germania per essere al fianco della Piattaforma nella "lotta per la libertà e la democrazia, i principali desideri dei venezuelani". (Vec)