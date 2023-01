Usa: la first lady Jill Biden si sottoporrà a un intervento medico la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, si sottoporrà a un intervento per la rimozione di una piccola lesione cutanea potenzialmente cancerosa sopra l'occhio destro. Lo ha riferito ieri la portavoce della first lady, secondo cui la lesione è stata individuata la scorsa settimana durante un controllo di routine per l'individuazione di tumori della pelle. I medici hanno raccomandato l'intervento a fini cautelari, secondo una nota del medico della Casa Bianca, Kevin O'Connor. Jill Biden si sottoporrà all'intervento l'11 gennaio presso il Walter Reed National Military Medical Center. (Was)