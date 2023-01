Imprese: McDonald's lascerà il Kazakhstan per effetto delle sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena statunitense di ristoranti fast food McDonald's abbandonerà il mercato del Kazakhstan per effetto delle sanzioni occidentali a carico della Russia. Lo scrive l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg". Il Kazakhstan non ha aderito alle sanzioni economiche varate dagli Stati Uniti e dai loro alleati a seguito del conflitto in Ucraina, ma l'azienda statunitense ha proibito a Too Food Solutions KZ, operatore dei ristoranti McDonald's nel Paese centro-asiatico, di continuare a rifornirsi di ingredienti dalla Russia. Sin dallo scorso novembre Too Food Solutions ha interrotto le operazioni nei ristoranti aperti 24 ore su 24, per l'impossibilità di procurarsi gli hamburger surgelati utilizzati nella preparazione dei panini, che provenivano proprio dalla Russia. McDonald's ha aperto il suo primo punto vendita in Kazakhstan nel 2016, su iniziativa di un parente dell'ex presidente Nursultan Nazarbayev, Kairat Boranbayev. Quest'ultimo è stato arrestato lo scorso anno con l'accusa di peculato. (Was)