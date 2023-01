Usa: presidenza Camera, seduta interrotta dopo altri tre voti inconcludenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato una mozione per aggiornare la seduta di ieri, 4 gennaio, dopo altri tre voti inconcludenti per l'elezione del presidente della Camera. Si protrae così per altre 24 ore lo stallo nell'elezione a "speaker" del repubblicano Kevin McCarthy, che sconta l'ostilità di 21 deputati del suo schieramento: tra questi, quattro hanno anche tentato di evitare l'interruzione della seduta, nell'apparente tentativo di far subire a McCarthy l'onta di un settimo voto contrario. Proprio da McCarthy, che nelle scorse ore ha nuovamente incassato il sostegno dell'ex presidente Donald Trump, filtra però un cauto ottimismo: i negoziati intavolati ieri con i rappresentanti dei "dissidenti" avrebbero sortito i primi risultati, e un deputato repubblicani, Chip Roy, ha dichiarato di poter convincere una decina di suoi colleghi ad allinearsi alla maggioranza del partito, in cambio dell'impegno di un super Pac vicino a McCarthy a non competere in seggi sicuri nelle prossime primarie aperte. (segue) (Was)