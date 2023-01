Usa: presidenza Camera, seduta interrotta dopo altri tre voti inconcludenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McCarthy ha fatto sapere che non intende ritirare la propria candidatura e che è pronto a dar battaglia fino a quando non sarà eletto. Una svolta, però, potrebbe essere rappresentata da un messaggio pubblicato ieri mattina da Trump sul social “Truth”, nel quale l’ex presidente invita tutti i repubblicani a votare a favore del rappresentante della California. "Non trasformate un grande trionfo in una gigantesca e imbarazzante sconfitta. È tempo di celebrare, lo meritate. Kevin McCarthy farà un buon lavoro, forse anche un grande lavoro, state a guardare!", è l’appello di Trump, che pure ieri sera, in un'intervista all'emittente "Nbc News", si era rifiutato di confermare il proprio appoggio alla candidatura dell’ex “speaker”. (segue) (Was)