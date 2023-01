Usa: presidenza Camera, seduta interrotta dopo altri tre voti inconcludenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portale d’informazione “Axios”, attualmente vi sono quattro distinte correnti all’interno del partito: i “Maga”, gli “ultra-Maga”, gli esponenti dell’establishment e i moderati, laddove per “Maga” si fa riferimento ai seguaci di Trump e del suo motto “Make America great again”. È l’ala più oltranzista dei trumpiani, oggi, a serbare rancore nei confronti di McCarthy. Il rappresentante della Florida Matt Gaetz ha storpiato il nome di McCarthy in “McFallimento” dopo il risultato delle elezioni di medio termine. Andy Biggs dell’Arizona, potenziale candidato alternativo per la presidenza della Camera, ha invece definito McCarthy “una creatura dell’establishment e dello status quo”. (segue) (Was)