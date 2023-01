Usa: presidenza Camera, seduta interrotta dopo altri tre voti inconcludenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dietro gli attacchi vi è la posizione assunta da McCarthy nei giorni successivi alle elezioni presidenziali del 2020 e, soprattutto, nelle ore dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, quando una folla di sostenitori di Trump tentò di bloccare il processo di certificazione della vittoria elettorale del democratico Joe Biden da parte del Congresso. McCarthy non solo si rifiutò di appoggiare i tentativi di Trump d’invertire i risultati del voto, ma, secondo le ricostruzioni giornalistiche dei giorni successivi, suggerì privatamente che l’amministrazione invocasse il 25mo emendamento per rimuovere Trump dalla presidenza. In seguito il rappresentante della California votò contro la messa in stato d’accusa dell’ex presidente. Questo, tuttavia, non impedì a Trump di definire “una femminuccia” McCarthy, come riferito dalla giornalista del “New York Times” Maggie Haberman. L’atteggiamento dell’attuale candidato alla presidenza della Camera, in ogni caso, fu assai diverso da quello assunto da Jim Jordan, il rappresentante dell’Ohio verso il quale sono confluiti venti voti repubblicani nella terza votazione di ieri. Jordan, comunque, ha già fatto sapere di non essere interessato alla corsa contro McCarthy, e di puntare solo alla presidenza della commissione Giustizia della Camera. (Was)