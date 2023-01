Usa: immigrazione, Biden visiterà il confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiterà per la prima volta dall'inizio del suo mandato il confine tra Stati Uniti e Messico, teatro da due anni di una crisi migratoria senza precedenti. Lo ha annunciato lo stesso Biden dal Kentucky, dove ieri ha promosso l'agenda infrastrutturale della sua amministrazione. "E' mia intenzione (visitare il confine), stiamo lavorando ora ai dettagli", ha dichiarato il presidente in risposta alla domanda di un giornalista. Secondo fonti della Casa Bianca citate da "Nbc News", Biden visiterà il confine la prossima settimana, a margine di un incontro a Città del Messico con i leader di Messico e Canada. Il presidente ha spiegato di voler osservare di persona la situazione al confine, e ha anticipato per oggi alcune dichiarazioni in merito alla sicurezza del confine meridionale degli Stati Uniti. (Was)