Giappone: il governo affiderà alle forze armate la sicurezza delle centrali nucleari

- Il governo giapponese intende affidare alle Forze di autodifesa - le forze armate giapponesi - la protezione di infrastrutture critiche come le centrali nucleari, nell'ambito di nuovi pianti tesi a rispondere tempestivamente a eventuali attacchi contro siti civili di valore strategico. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano "Nikkei", secondo cui le autorità giapponesi intendono rivedere le politiche operative delle Forze di autodifesa per ampliarne le capacità di risposta alle emergenze, e per consentire alle forze armate la conduzione di esercitazioni congiunte in tempo di pace con Polizia e Guardia costiera. Secondo il quotidiano, le misure allo studio del governo giapponese sono frutto delle lezioni apprese negli ultimi mesi dagli attacchi delle forze russe contro l'infrastruttura energetica dell'Ucraina. La nuova Strategia di sicurezza nazionale approvata dal governo giapponese il mese scorso prevede l'assunzione di misure per "garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche", non solo nell'eventualità di un conflitto, ma anche preventivamente. (Git)