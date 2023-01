Giappone: premier Kishida torna a sollecitare aumento del salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è tornato a sollecitare le aziende del Paese ad aumentare le retribuzioni dei dipendenti, definendo l'aumento del livello dei salari una condizione necessaria al rilancio della terza economia globale. "Da 30 anni i salari non crescono, nonostante i profitti delle aziende siano aumentati", ha detto Kishida nel corso di una conferenza stampa a margine di una visita al santuario Ise Jingu, nella prefettura di Mie. Secondo il premier, la questione dell'aumento della retribuzione del lavoro non è più procrastinabile a causa della crisi inflattiva globale. Durante la conferenza stampa, il primo ministro ha anche annunciato che il governo intende varare misure per invitare università internazionali a investire in Giappone. (segue) (Git)