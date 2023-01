Cina-Ecuador: "l'accordo dei gamberi" rafforza la penetrazione di Pechino in Sud America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente, Guillermo Lasso, l'ha presentata come "la buona notizia" con cui si apre il 2023: i governi di Ecuador e Cina hanno completato i negoziati tecnici e sono ora pronti a firmare l'ambizioso accordo di libero commercio di cui discutono da aprile 2022. Uno strumento che permette a Pechino di muovere un altro significativo pezzo sullo scacchiere latinoamericano, in una strategia di lenta ma costante pressione sugli Stati Uniti. Tagliando drasticamente le barriere commerciali, l'accordo permetterà agli imprenditori ecuadoriani di sedurre il mercato asiatico con i prodotti chiave dell'economia locale a partire dai gamberi, vanto dell'industria agroalimentare nazionale e asset di sicuro successo oltre Oceano. La Cina porterà sulle Ande soprattutto macchinari e beni strumentali, lievito per il sistema produttivo ecuadoriano e mezzo per aumentare qualità e varietà dell'offerta per i consumatori. Lasso aveva annunciato a dicembre l'imminente chiusura del negoziato tecnico, nel corso della XV edizione del vertice imprenditoriale Cina-America latina e Caraibi 2022, tenuto a Guayaquil. (segue) (Brb)