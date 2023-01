Cina-Ecuador: "l'accordo dei gamberi" rafforza la penetrazione di Pechino in Sud America (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una esposizione con la Cina che era stata avviata a inizio secolo, in un momento in cui L'Ecuador prendeva le distanze da alcuni organismi multilaterali, primo fra tutti il Fondo monetario internazionale, e che sarebbe arrivata nel 2016 alla cifra record di 8,14 miliardi di dollari. Debiti in gran parte legati a contratti di vendita anticipata del petrolio, in cambio di investimenti per infrastrutture. Operazioni per le quali il greggio veniva di fatto sovente venduto sotto costo, a un tasso di interesse mediamente più alto di quello offerto da altri enti. "Negozianti senza scrupolo avevano usato il Paese per danneggiare l'Ecuador", aveva detto Lasso ricordando che Quito "ha ora più petrolio da vendere nel mercato mondiale". L’intesa per la ristrutturazione del debito, che estende di tre anni i termini del rimborso e riduce i tassi di interesse, è stata siglata con la Banca di sviluppo cinese e la Banca import-export della Cina (Eximbank), il cui credito con l’Ecuador ammonta rispettivamente a 1,395 e 1,832 miliardi di dollari. L'accordo, aveva commentato Lasso consentirà al Paese un risparmio di 1,4 miliardi di dollari di qui al 2025. "Questi risultati ci permetteranno di avere più risorse che destineremo al settore sociale", ha dichiarato. (segue) (Brb)