- I repubblicani stanno valutando la possibilità di nominare quattro membri delle fazioni pro e contro il candidato Kevin McCarthy per negoziare e sbloccare lo stallo nell'elezione del presidente della Camera dei rappresentanti. Lo ha detto una fonte repubblicana all'emittente "Cnn". McCarthy ha finora mancato sei scrutini per la nomina a speaker della Camera. (Was)