Lazio 2023: D'Amato insiste con il M5s che non risponde e rischia di perdere Calenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- E non è tardata ad arrivare via Twitter la replica stizzita di Calenda: "Faccelo sapere rapidamente ⁦Alessio D'Amato, in tempo per presentare un nostro candidato alternativo a questo eventuale pastrocchio con il M5s - ha scritto Calenda -. Basta giochini e alchimie. Parliamo di programmi". Una fuga che non è piaciuta neanche al segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, alleato del Pd in queste regionali: "Quando abbiamo espresso il nostro convinto sostegno a D'Amato per le regionali del Lazio, abbiamo esplicitamente chiarito che lo facevamo in una coalizione senza il M5s", ha dichiarato. Tutto ciò avviene dopo gli scossoni provocati nella coalizione dall'addio del consigliere regionale Marco Cacciatore, passato da Europa Verde al Coordinamento 2050 - e già con un passato nel Movimento 5 stelle - per sostenere Bianchi. (segue) (Rer)