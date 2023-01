Usa: presidente Camera, elezione di McCarthy sfuma anche al quinto scrutinio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’influenza di quest’ultimo sul partito è cresciuta con le elezioni di medio termine dello scorso 8 novembre, quando i repubblicani hanno conquistato un’esigua maggioranza alla Camera (pur perdendo posizioni al Senato e tra i governatori). L’attesa “onda rossa” non si è manifestata, ma Trump è riuscito comunque ad aumentare il numero dei suoi fedelissimi al Congresso prima di annunciare la propria candidatura per le elezioni presidenziali del 2024. Un appuntamento al quale, però, il Partito repubblicano rischia di presentarsi lacerato da divisioni che si rifletteranno, inevitabilmente, anche sulle primarie. La frattura interna ai repubblicani si dimostra dunque più complessa del previsto. Secondo il portale d’informazione “Axios”, attualmente vi sono quattro distinte correnti all’interno del partito: i “Maga”, gli “ultra-Maga”, gli esponenti dell’establishment e i moderati, laddove per “Maga” si fa riferimento ai seguaci di Trump e del suo motto “Make America great again”. È l’ala più oltranzista dei trumpiani, oggi, a serbare rancore nei confronti di McCarthy. (Was)