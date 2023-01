Cina-Ecuador: "l'accordo dei gamberi" rafforza la penetrazione di Pechino in Sud America (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nel 2021 la Cina si era confermata come uno dei principali soci commerciali dell'Ecuador: da gennaio a ottobre, il 13 per cento delle esportazioni ecuadoriane - soprattutto gamberi, petrolio, banano per un valore di circa 2,77 miliardi di dollari -, sono andate a Pechino e dintorni. Rispetto allo stesso periodo del 2020, si è trattato di un aumento del 7 per cento, e del 23 per cento se si considera la stagione prepandemica. In crescita anche le importazioni: nei primi dieci mesi dell'anno il valore complessivo è stato pari a 3,6 miliardi di dollari, un incremento del 50 per cento su anno. In arrivo, soprattutto, prodotti chimici, metalli, automobili e vetture per il trasporto merci. (Brb)