Bolivia: deputato spagnolo Gonzales espulso dopo tentativo incontro con oppositore arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato spagnolo Victor Gonzales, del partito di estrema destra Vox, è stato espulso dalla Bolivia dopo aver tentato invano di incontrare in carcere il leader dell'opposizione al governo di La Paz, Luis Fernando Camacho, arrestato lo scorso 30 dicembre. Lo ha riferito lo stesso Gonzales su Twitter. "Sono già seduto in aereo dopo che due agenti mi hanno informato molto correttamente di essere stato espulso dalla Bolivia. Cuba, Nicaragua e ora Bolivia sono i Paesi che mi negano l'ingresso. Se questa mia esperienza aiuterà il presidente Luis Arce ad avere pietà di Luis Fernando Camacho, allora è benvenuta", ha spiegato il deputato di Vox. Gonzales era arrivato nel fine settimana a La Paz in compagnia del parlamentare cileno Luis Fernando Sanchez del partito Repubblicano. I due hanno cercato di fare visita a Camacho nel carcere di Chonchocoro e tentato di prendere accordi con il governo per il suo rilascio. Il governo di Luis Arce ha rifiutato l'accesso al carcere ed espulso i due parlamentari con l'accusa di interferenze politiche. (Brb)