Ucraina: Casa Bianca, decisione su invio di veicoli da combattimento Bradley non ancora presa

- Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso se invieranno veicoli da combattimento Bradley all'Ucraina in futuri pacchetti di assistenza. Lo ha detto oggi il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. "Non ho intenzione di anticipare decisioni sull'assistenza alla sicurezza che non sono ancora state prese, o ciò che forniremo nei pacchetti futuri. Abbiamo detto più volte che lavoreremo di pari passo con gli ucraini. Noi parliamo con loro quasi ogni giorno delle loro esigenze, capacità e requisiti, e stiamo facendo del nostro meglio per soddisfarli il prima possibile", ha detto Kirby durante un briefing con la stampa, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno lavorando con altri Paesi per decidere come garantire le capacità che il Pentagono non è in grado di fornire. Lo scorso 29 dicembre indiscrezioni di stampa avevano riferito che Washington stesse valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley all'Ucraina nell'ambito di futuri pacchetti di assistenza militare. Durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington lo scorso 22 dicembre, l'amministrazione guidata da Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza da 1,85 miliardi di dollari all'Ucraina che include il sistema antimissilistico Patriot. (Was)