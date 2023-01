Ucraina: Zelensky, nessuna ragione per non fornire a Kiev carri armati occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcuna ragione razionale per cui i carri armati di tipo occidentale non siano ancora stati forniti all'Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. "Oggi ci sono nuovi e potenti risultati della nostra maratona diplomatica. La Francia sta portando il sostegno della difesa europea all'Ucraina a un nuovo livello e ringrazio il presidente Macron per questa leadership. Avremo più veicoli corazzati e, in particolare, carri armati su ruote di fabbricazione francese. Questo è ciò che dà un chiaro segnale a tutti gli altri nostri partner: non c'è alcuna ragione razionale per cui i carri armati di tipo occidentale non siano ancora stati forniti all'Ucraina. E questo è molto importante per ripristinare la sicurezza per tutti gli ucraini e la pace per tutti gli europei", ha spiegato il presidente. "È necessario porre fine all'aggressione russa quest'anno e non ritardare nessuna di quelle opportunità di difesa che possono accelerare la sconfitta dello Stato terrorista. I moderni veicoli corazzati occidentali, i carri armati in stile occidentale sono solo una di queste opportunità chiave", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)