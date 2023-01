Francia: eurodeputata Loiseau, reazione Iran a vignette "Charlie Hebdo" è una "minaccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione dell'Iran alle caricatura dell'ayatollah Ali Khamenei pubblicate dal settimanale "Charlie Hebdo" costituisce un "tentativo di ingerenza" in Francia e rappresenta una minaccia. Lo ha scritto su Twitter Nathalie Loiseau, eurodeputata francese ed ex ministra degli Affari europei del presidente Emmanuel Macron. "Che sia perfettamente chiaro: il regime repressivo e teocratico di Teheran non ha nessuna lezione da dare alla Francia", ha aggiunto Loiseau. "Charlie Hebdo" è uscito nelle edicole francesi questa mattina con 35 caricature della guida suprema dell'Iran, pubblicate in occasione dell'anniversario degli attentati jihadisti che il 7 gennaio del 2015 colpirono la redazione della rivista a Parigi. I disegni pubblicati oggi sono stati realizzati da autori di diversi Paesi del mondo, che hanno risposto ad un concorso lanciato dal settimanale satirico l'8 dicembre scorso. Molti di loro sono dei disegnatori dissidenti iraniani. Tra i Paesi di provenienza dei vignettisti figura anche l'Italia. (segue) (Frp)