Brasile: Lula convoca prima riunione con i governatori il prossimo 27 gennaio

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha convocato per il prossimo 27 gennaio la prima riunione istituzionale con i governatori degli Stati della federazione. Come annunciato in campagna elettorale, il capo dello stato terrà incontri periodici con i governatori in modo da poter stabilire, di concerto con gli amministratori locali, le priorità dell'agenda del governo federale nei territori. Secondo quanto riferito dal primo ministro della Casa Civile, Rui Costa, saranno previste in futuro anche riunioni tematiche soprattutto sulle questioni ritenute cruciali dal governo Lula come sanità, istruzione, sicurezza e lotta alla fame. Il governo chiederà inoltre ai governatori di presentare un elenco di opere pubbliche incompiute cui dare priorità nei finanziamenti per accelerare il rifinanziamento e la ripresa dei lavori. (Brb)