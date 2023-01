Roma: Carabinieri, presunto accoltellatore sul treno era disorientato e poco lucido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksander Mateusz Chomiak, 24enne polacco fermato ieri per il tentato omicidio di una cittadina israeliana nella stazione di Roma Termini, "era piuttosto stanco, disorientato e poco lucido". Così lo hanno descritto Filippo Consoli e Nicoletta Piccoli, marito e moglie carabinieri che ieri hanno riconosciuto il presunto aggressore a Milano Centrale, a bordo del treno diretto a Brescia. "Quando siamo saliti lui era già seduto tranquillo come un qualsiasi passeggero. L'identificazione è stata facilitata dal fatto che c'eravamo solo noi e lui nel vagone. Abbiamo subito pensato a come fermarlo in totale sicurezza per noi e per i numerosi passeggeri presenti nella stazione", hanno sottolineato. Dopo aver avvertito una pattuglia della Radiomobile, "io ho cercato di seguirlo senza destare sospetti e mia moglie è andata ad allertare la Polfer". All'altezza del binario 12, poi, il 24enne è stato fermato. "Quando era già ammanettato gli ho mostrato la sua foto dal cellulare e lui ha annuito", ha aggiunto Consoli. "È stato estremamente collaborativo e accondiscendente a ogni nostra richiesta". (Rem)