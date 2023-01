Roma: convalidato arresto presunto accoltellatore di Termini che resta in carcere a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Gip del tribunale di Milano ha convalidato l’arresto e la misura cautelare in carcere, di Aleksander Mateusz Chomiak. Il 24enne polacco arrestato ieri sera nelle stazione centrale di Milano è indagato per il tentato omicidio della 24enne israeliana avvenuto la sera del 31 dicembre nello scalo ferroviario della Capitale. Il giovane, questa mattina ne corso dell’udienza di convalida che si è tenuta nel carcere di San Vittore, il pm aveva chiesto, oltre alla convalida dell’arresto, anche la misura della detenzione in carcere, ipotizzando il rischio di fuga e della reiterazione del reato. Chomiak resterà in carcere a Milano.(Rer)