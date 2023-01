Usa: presidente Camera, elezione di McCarthy sfuma anche al quinto scrutinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sfumata anche al quinto turno l'elezione del candidato repubblicano Kevin McCarthy alla presidenza della Camera dei rappresentanti Usa. Al termine del quinto scrutinio, così come avvenuto nel quarto, il candidato repubblicano si è infatti fermato a 201 voti, 17 in meno del quorum richiesto di 218 e ben 21 in meno del totale dei seggi in mano ai repubblicani, sebbene una deputata repubblicana - Victoria Spartz - si sia astenuta (mantenendo così il quorum a 218). Ai primi quattro turni i voti repubblicani contrari alla candidatura di McCarthy erano stati 19, al terzo e al quarto 20. Come nelle prime quattro votazioni, McCarthy si è piazzato dietro il candidato democratico, Hakeem Jeffries, che ha ottenuto 212 voti. Venti voti sono andati invece all'altro esponente repubblicano, il rappresentante della Florida Byron Donalds. La spaccatura interna al Partito repubblicano ha impedito per la prima volta da un secolo a questa parte l’elezione alla prima votazione del nuovo presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Durante le tre votazioni avvenute nella giornata di ieri, e nelle due di oggi, la candidatura di Kevin McCarthy, che aveva ricoperto già ricoperto il ruolo di “speaker” tra il 2014 e il 2019, è stata impallinata da una ventina di repubblicani, tutti appartenenti alla galassia del gruppo ultraconservatore Freedom Caucus e strettamente fedeli all’ex presidente Donald Trump. (segue) (Was)