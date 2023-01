Cina-Ecuador: "l'accordo dei gamberi" rafforza la penetrazione di Pechino in Sud America (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma l'importanza dell'intesa va anche oltre il dettaglio tecnico. L'Ecuador non è Paese di prima grandezza - secondo le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), è l'ottava economia dell'America latina per prodotto interno lordo -, e da alcuni anni ha rotto con il modello "neo socialista" regionale, diventando in teoria meno permeabile di altri vicini, come Venezuela o Bolivia, alla penetrazione politica cinese. Non è un caso che la chiusura dell'accordo sia arrivata dopo che l'Ecuador e la Cina hanno messo sui binari giusti un problema che da tempo rendeva difficili i rapporti bilaterali. A settembre scorso, infatti, il governo ecuadoriano aveva infatti chiuso un'intesa con le banche cinesi per ristrutturare un debito del valore complessivo di 3,2 miliardi di dollari. (segue) (Brb)