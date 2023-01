Cina-Ecuador: "l'accordo dei gamberi" rafforza la penetrazione di Pechino in Sud America (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quito, sotto la guida dell'economista liberale Guillermo Lasso, è anche protagonista degli sforzi che molti Paesi della regione stanno compiendo per cercare una nuova unità continentale. L'Ecuador è parte di una rinnovata Comunità andina delle Nazioni (Can), rilanciata dal rientro della Colombia di Gustavo Petro, e pronta ad accogliere, assieme alla Bolivia e al Perù, anche il Venezuela di Nicolas Maduro, sempre meno isolato. L'Ecuador ha inoltre gettato le basi per entrare nell'Alleanza del Pacifico, istanza che coordina, senza troppe architetture politiche, gli sforzi economici dei Paesi che guardano ai mercati sull'altra sponda del Pacifico: Cile, Messico, Perù e Colombia. Pur essendo minoranza conservatrice tra molti presidenti progressisti, Lasso garantisce il suo sostegno a progetti anche più ambiziosi, come quello di una Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) che Argentina e Messico vorrebbero rendere più importante dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), ente giudicato troppo sensibile agli interessi della Casa Bianca. Per non parlare dell'Unasur (Unione delle nazioni sudamericane), che - su basi geograficamente più ridotte e politicamente più omogenee -, sembra poter tornare in auge. (segue) (Brb)