Cina-Ecuador: "l'accordo dei gamberi" rafforza la penetrazione di Pechino in Sud America (5)

- Qualche altro numero può servire inoltre a descrivere il potenziale del rapporto economico. Ad oggi il commercio bilaterale supera i dieci miliardi di dollari, segnala il ministero ricordando che nel primo semestre dell'anno la Cina è divenuta primo partner commerciale dell'Ecuador. Da gennaio a settembre 2022 le esportazioni in Cina hanno garantito un volume di 4,4 miliardi di dollari, più dei 3,6 miliardi incassati in tutto il 2021. La previsione, ha detto "è che entro la chiusura del 2021, le esportazioni verso Pechino cresceranno del 51 per cento su anno", ha proseguito Lasso esaltando il momento di "particolare brillantezza delle relazioni commerciali". Il ministro dell'Industria ha assicurato che la Cina è da maggio "il primo socio commerciale dell'Ecuador", sopra gli Stati Uniti. (segue) (Brb)