Venezuela: ministro Reverol, governo lavora per sviluppo energia rinnovabile

- Il Venezuela sta lavorando per lo sviluppo di energia da rinnovabili. Lo ha detto Nestor Reverol, vicepresidente del settore dei lavori e servizi pubblici e ministro dell'Energia elettrica, evidenziando come il governo sta stringendo accordi nazionali e internazionali per lo sviluppo di energie alternative, tra cui quella solare, nei prossimi tre anni. Il piano, che è nella sua prima fase, dovrebbe essere avviato con una produzione da 500 Mw negli stati di Zulia, Falcón e Lara, per poi passare a una seconda e terza fase che includeranno diversi stati centrali e occidentali del Venezuela. (Vec)