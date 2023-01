Bolivia: bilancia commerciale, surplus da 761 milioni di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale della Bolivia ha registrato un surplus di 761 milioni di dollari tra gennaio e novembre del 2022. Lo riferisce il presidente boliviano Luiz Arce, in un post su Facebook. Nei primi undici mesi dell'anno le esportazioni hanno totalizzato complessivamente 12,6 miliardi. "Nonostante una crisi internazionale senza precedenti, da gennaio a novembre 2022, le nostre esportazioni hanno raggiunto il record di 12,6 miliardi di dollari, per un surplus commerciale di 761 milioni di dollari. La ripresa economica è patrimonio di tutti i boliviani", ha scritto Arce. La Bolivia esporta principalmente oro, stagno, legname, sostanze e prodotti chimici, alcol etilico, abbigliamento e prodotti alimentari (soprattutto semi di soia, girasole e latte in polvere). (Brb)