Trasporto aereo: Stellantis produrrà velivoli elettrici insieme ad Archer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il continuo riconoscimento da parte di Stellantis dei progressi di Archer verso la commercializzazione, e l’impiego attuale di importanti risorse per costruire con noi il velivolo Midnight, pone Archer in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza”, afferma Adam Goldstein, fondatore e Amministratore delegato di Archer, che conclude: “Le nostre due aziende stanno compiendo insieme questi passi importanti per realizzare l’opportunità unica di ridefinire il trasporto urbano per un’intera generazione”. Dal 2020 Stellantis è un partner strategico per Archer attraverso varie iniziative di collaborazione e dal 2021 in qualità di investitore. In questo lasso di tempo, Archer ha potuto usufruire della profonda esperienza di Stellantis nell’ambito della produzione, della supply chain e del design, unendo questo know-how ai propri sforzi per progettare, sviluppare e commercializzare il suo velivolo eVtol. (Com)