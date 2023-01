Usa: presidenza Camera, 20 repubblicani hanno votato contro McCarthy al quarto scrutinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È definitivamente sfumata anche al quarto turno l'elezione del candidato repubblicano Kevin McCarthy alla presidenza della Camera dei rappresentanti Usa. Al termine del quarto scrutinio, il candidato repubblicano si è infatti fermato a 201 voti, 17 in meno del quorum richiesto di 218 e ben 21 in meno del totale dei seggi in mano ai repubblicani, sebbene una deputata repubblicana - Victoria Spartz - si sia astenuta (mantenendo così il quorum a 218). Ai primi due turni i voti repubblicani contrari alla candidatura di McCarthy erano stati 19, al terzo 20. Come nelle prime tre votazioni, McCarthy si è piazzato dietro il candidato democratico, Hakeem Jeffries, che ha ottenuto 212 voti. Dopo l’esponente repubblicano della Florida Matt Gaetz, che ha già annunciato la sua intenzione di votare ancora contro la candidatura di McCarthy nonostante l’appello di questa mattina dell’ex presidente Donald Trump a sostegno del rappresentante della California, anche il rappresentante del Texas Chip Roy ha fatto altrettanto portando a venti i voti validi per l'altro esponente repubblicano, il rappresentante della Florida Byron Donalds. “Non cerchiamo di giudicare le persone dal colore della loro pelle, ma piuttosto dal tipo del loro carattere. C’è un motivo importante per nominare Byron, e cioè che questo Paese ha bisogno di un cambiamento”, ha detto. (segue) (Was)