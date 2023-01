Egitto: Al Sisi discute la strategia di ricostruzione del Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato alcuni alti funzionari del suo governo per dare seguito alla strategia nazionale per la ricostruzione del Sinai. Il presidente egiziano ha dato mandato al suo governo di formulare un percorso di sviluppo avanzato e integrato che sia coerente con la peculiarità della posizione unica del Sinai e in armonia con gli sforzi di sviluppo simili del paese in tutte le parti dell'Egitto. All'incontro hanno partecipato il primo ministro Mostafa Madbuoly, il ministro della Difesa Muhammad Zaki, il ministro dell'Interno Mahmoud Tawfiq, il ministro dello Sviluppo locale Hisham Amna, il governatore del Nord Sinai Muhammad Shusha e un certo numero di ufficiali dell'esercito. Il presidente egiziano si è impegnato a sostenere la comunità del Sinai e ad aumentare lo spazio per lo sviluppo culturale. L'incontro ha visto una revisione del piano strategico generale per lo sviluppo del Nord Sinai da tutti i punti di vista, con la partecipazione di tutti i ministeri e le agenzie statali. Al Sisi ha quindi auspicato la fine di qualsiasi manifestazione nel Sinai e lo sviluppo di tutti i servizi e le strutture al suo interno per stabilire raduni di sviluppo avanzato. Il presidente ha infine discusso delle misure e degli sforzi intrapresi per sradicare il terrorismo dal Nord Sinai dal terrorismo e per ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione, sviluppare le città e creare strutture turistiche e di intrattenimento. (Cae)