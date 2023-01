Iran: ministero Esteri convoca ambasciatore francese a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Iran ha convocato l'ambasciatore francese a Teheran, Nicolas Roche, a seguito della pubblicazione su "Charlie Hebdo" di una serie di vignette critiche contro le autorità del Paese e a sostegno dei manifestanti. Il dicastero iraniano ha citato "gli insulti contro "la santità dell'Islam", oltre a valori religiosi e nazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani ha sottolineato che "la Repubblica islamica dell'Iran non accetta in alcun modo blasfemia e insulti ai valori islamici, religiosi e nazionali, e la Francia non ha il diritto di giustificare l'insulto alla santità di altri Paesi e nazioni musulmane sotto il pretesto della libertà di parola". Ribadendo che l'Iran si riserva il diritto di rispondere proporzionalmente, Kanaani ha affermato che il ministero degli Esteri iraniano ha presentato una nota di obiezione ufficiale all'ambasciatore francese e ha sottolineato che le autorità di Teheran sono "in attesa di una spiegazione e azione compensativa da parte del governo francese nel condannare il comportamento inaccettabile del giornale". (Res)