Roma: Carabinieri, quando ci ha visti Chomiak è sceso dal treno

- "Quando saliamo sul treno di solito mi qualifico al controllore, che in quel momento era presente sul vagone. Quando lui mi ha vista tirare fuori il tesserino, ha capito che eravamo forze dell'ordine, ha preso le sue buste ed è sceso subito". Lo ha detto Nicoletta Piccoli, infermiera dei carabinieri, raccontando dell'incontro di ieri pomeriggio con Aleksander Mateusz Chomiak, 24enne polacco arrestato ieri a Milano Centrale per il tentato omicidio di una turista israeliana alla stazione di Roma Termini. Marito e moglie, entrambi carabinieri a Milano, rispettivamente di 36 e 37 anni, se lo sono trovati davanti salendo sul treno 2675 in partenza per Brescia alle 17:50, mentre stavano per tornare a casa a Iseo. "Lo abbiamo notato al piano superiore del convoglio, non si era cambiato i vestiti e questo ci ha permesso di identificarlo", ha sottolineato il vice brigadiere Filippo Consoli. "Abbiamo visto le scarpe rosso fuoco, il cappellino da baseball marchiato Nike. Era vestito di nero". (Rem)