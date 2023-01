Riforme: Boccia (Pd), su autonomia Lega getta la maschera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Finalmente la Lega ha gettato la maschera" sulla riforma dell'autonomia, perchè "il loro obiettivo è sempre stato quello di colpire il Mezzogiorno e oggi le parole di Salvini lo confermano". Così Francesco Boccia, senatore del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale. Parlando di alibi degli amministratori del sud, aggiunge, Salvini "non fa altro che offendere i cittadini del mezzogiorno e dimostra ancora una volta di non avere idea di cosa sia il Sud. Salvini può continuare con i suoi toni sprezzanti e arroganti, noi rivendichiamo con orgoglio quel sud produttivo, operoso, terra di eccellenze che è riuscito ad affermarsi nonostante le condizioni di partenza poco favorevoli. Fossi in Salvini mi preoccuperei dei disastri degli amministratori della Lega al nord, capeggiati da Fontana in Lombardia". In quel caso, non servono alibi, parlano i fatti e sono disastrosi". (segue) (Rin)