Lazio 2023: Bonafoni (CZ), bene D'Amato, Conte e M5s lo ascoltino

20 luglio 2021

- La strada di una ricomposizione anche in extremis della coalizione che già oggi governa la Regione, così come prospettato oggi da Alessio D'Amato "è quella giusta per vincere nel Lazio. Un ticket con Donatella Bianchi ci consentirebbe di ripartire proprio da qui, per una possibile riscossa anche a livello nazionale del fronte progressista". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della lista Civica Zingaretti. "Conte dimostri di voler bene ai territori e alle comunità della nostra Regione e di dar ragione del grande lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle in questi anni, nel Lazio, insieme alle forze che hanno sostenuto la giunta di Nicola Zingaretti", aggiunge. (Com)