Lazio 2023: D'Amato insiste con il M5s che non risponde e rischia di perdere Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- A poco più di un mese dalle elezioni regionali del Lazio e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste, sale la tensione nel centrosinistra. A provocare quasi uno strappo tra Pd e Terzo polo è stato lo stesso candidato alla presidenza Alessio D'Amato, con l'ennesimo ed estremo tentativo di ricucire in extremis l'alleanza con il M5s. Un colpo di coda che, però, non è andato giù al leader di Azione, Carlo Calenda che si dice pronto, nel caso di una ricomposizione dell'alleanza, a trovare un'alternativa all'assessore uscente alla sanità. "Le porte al M5s sono sempre aperte, anche se si volesse arrivare a un accordo in extremis. Se la candidata Donatella Bianchi volesse fare un ticket sarebbe una cosa gradita e sarei disponibile", ha detto D'Amato ospite di "Tagadà" su La 7. Ma non farebbe lui il passo indietro, anche visti i sondaggi che darebbero terza la candidata M5s: "Guardando i numeri dei sondaggi sarebbe preferibile lei come vice. Questo potrebbe essere un elemento di novità ma voglio ricordare che alle ultime regionali vincemmo contro due competitori: il M5s e il centrodestra. Quindi, auspico si possa arrivare a un accordo ma, se dall'altra parte non c'è volontà, io corro comunque per vincere", ha concluso D'Amato. (segue) (Rer)