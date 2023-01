Lazio 2023: D'Amato insiste con il M5s che non risponde e rischia di perdere Calenda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equilibri precari, diventati esasperati nelle ultime ore. I ben informati riferiscono che si sta faticando a chiudere le liste: e anziché otto, come annunciato da D'Amato, le liste potrebbero essere meno. Le trattative tra le 13 sigle politiche che hanno aderito all'alleanza per D'Amato sono ancora in corso e per ora l'unica certezza è la lista "Verdi-Sinistra" per "Alessio D'Amato presidente", formata da Europa Verde di Angelo Bonelli assieme al gruppo di Sinistra civica ecologista che fa capo all'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Nel gruppo entrerà anche "Possibile Lazio". E non si esclude una interlocuzione tra la lista rosso-verde e quella Civica per D'Amato presidente della consigliera uscente Marta Bonafoni, fondatrice di Pop. Altra certezza è la convergenza di Più Europa e Radicali. Per il resto, a parte i grandi gruppi (Pd e Terzo polo) si naviga a vista. (segue) (Rer)