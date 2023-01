Turismo: Israele, nel 2022 2,67 milioni di visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 2,67 milioni di turisti si sono recati in Israele, nell’anno in cui a maggio sono stati riaperti i confini senza restrizioni. Lo riferisce oggi una nota del ministero del Turismo israeliano. Seppur in crescita rispetto al 2020 e al 2021, i dati del turismo rimangono al di sotto del 41 per cento quelli del 2019. Le entrate derivanti dal settore turistico ammontano a circa 13,5 miliardi di shekel (circa 3,61 miliardi di euro) nel 2022, mentre nel 2019 erano state di circa 23 miliardi di shekel (6,14 miliardi di euro). Nel 2022, sono stati registrati oltre 20 milioni di pernottamenti israeliani in una varietà di opzioni di alloggio in Israele. Il dato è superiore al volume di pernottamenti nel 2019 prima dello scoppio della pandemia 18,4 milioni di pernottamenti. (Res)