Autonomia: Bonaccini (Pd), quella della destra spacca l'Italia

18 ottobre 2021

- L'Autonomia proposta dalla destra "spacca l'Italia e penalizza il Mezzogiorno. Il governo si fermi e torni a confrontarsi con Regioni e sindaci anziché calare dall'alto scelte sbagliate. All'Italia non servono divisioni perché di fratture ne ha già abbastanza". Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla guida della segreteria del Partito democratico. Per Bonaccini serve piuttosto un'autonomia "giusta che semplifichi la vita di cittadini e imprese, consenta di programmare meglio le risorse e realizzare investimenti in tempi rapidi" e "solidale, che assicuri a tutti e ovunque stessi diritti e servizi e le risorse per realizzarli". (Rin)