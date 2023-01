Medio Oriente: domani riunione del Consiglio di sicurezza Onu su visita ministro Israele a Spianata moschee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente palestinese presso le Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha dichiarato oggi che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una sessione d’emergenza domani, 5 gennaio, per discutere della violazione dello status quo da parte di Israele a Gerusalemme, e in particolare alla moschea di Al Aqsa, su richiesta congiunta palestinese-giordana, sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti, oltre che dalla Cina. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Mansour ha spiegato che la sessione si terrà alle 15:00 (ora di New York), le 21, e “discuterà delle violazioni israeliane a Gerusalemme, in particolare sull’assalto della spianata delle moschee da parte del ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir”. La mossa di Ben-Gvir ha provocato una dura reazione non soltanto nei Paesi arabi, perché ritenuta provocatoria. Mansour ha sottolineato che “la sessione del Consiglio di sicurezza è molto importante per l'unità della comunità internazionale nel condannare e respingere questa intrusione di un ministro estremista, sostenuto dal governo più estremista della storia di Israele, per fermare la violazione del status quo legale storico nella moschea di Al Aqsa”. (Res)