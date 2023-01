Usa: presidente Camera, elezione di McCarthy sfuma anche al quarto scrutinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kevin McCarthy, il candidato designato dal Partito repubblicano per succedere alla democratica Nancy Polosi alla presidenza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, è destinato a non raccogliere i voti sufficienti per la sua elezione neppure alla quarta votazione in corso in questi minuti. Dopo l'esponente repubblicano della Florida Matt Gaetz, che ha già annunciato la sua intenzione di votare ancora contro la candidatura di McCarthy nonostante l'appello di questa mattina dell'ex presidente Donald Trump a sostegno del rappresentante della California, anche il rappresentante del Texas Chip Roy ha fatto altrettanto nominando il rappresentante della Florida Byron Donalds. "Non cerchiamo di giudicare le persone dal colore della loro pelle, ma piuttosto dal contenuto del loro carattere. C'è un motivo importante per nominare Byron, e cioè che questo Paese ha bisogno di un cambiamento. Questo Paese ha bisogno di una leadership che non rifletta questa città, questa città che è gravemente distrutta", ha detto. (segue) (Was)