Usa: presidente Camera, elezione di McCarthy sfuma anche al quarto scrutinio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spaccatura interna al Partito repubblicano ha impedito per la prima volta da un secolo a questa parte l’elezione alla prima votazione del nuovo presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Durante le tre votazioni avvenute nella giornata di ieri, infatti, la candidatura di Kevin McCarthy, che aveva ricoperto già ricoperto il ruolo di “speaker” tra il 2014 e il 2019, è stata “impallinata” da una ventina di repubblicani, tutti appartenenti alla galassia del gruppo ultraconservatore Freedom Caucus e strettamente fedeli all’ex presidente Donald Trump. L’influenza di quest’ultimo sul partito è cresciuta con le elezioni di medio termine dello scorso 8 novembre, quando i repubblicani hanno conquistato un’esigua maggioranza alla Camera (pur perdendo posizioni al Senato e tra i governatori). L’attesa “onda rossa” non si è manifestata, ma Trump è riuscito comunque ad aumentare il numero dei suoi fedelissimi al Congresso prima di annunciare la propria candidatura per le elezioni presidenziali del 2024. Un appuntamento al quale, però, il Partito repubblicano rischia di presentarsi lacerato da divisioni che si rifletteranno, inevitabilmente, anche sulle primarie. (Was)