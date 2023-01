Brasile: vice presidente, necessario invertire la de-industrializzazione in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alckmin ha quindi definito "essenziale" integrare il Brasile nelle catene commerciali globali e che d'ora in poi il Paese "darà esempi positivi". A questo proposito, il vicepresidente ha difeso un dialogo costruttivo con gli imprenditori brasiliani. "Sarà dalla conciliazione tra lo Stato e il settore privato che raggiungeremo una più profonda integrazione del Brasile nel mondo", ha affermato. Il vicepresidente ha anche sottolineato che il ministero cercherà nuovi mercati per i prodotti brasiliani e che, oltre a rafforzare l'immagine del Brasile come "potenza agroambientale", sarà necessario presentare il paese come potenza nella produzione di aeromobili, macchinari e servizi informatici. Per questo motivo il ministro ha affermato che darà particolare attenzione alle micro e piccole imprese, oltre che alle start-up. (Brb)