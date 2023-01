Roma: presunto accoltellatore di Termini risponde al gip di Milano e nega ogni responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksander Mateusz Chomiak, il 24enne polacco arrestato ieri sera nelle stazione centrale di Milano “Ha risposto alle domande del gip negando ogni coinvolgimento nell’aggressione avvenuta all’interno della stazione Termini di Roma”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l’avvocato Francesca Rena del foro di Milano, legale del giovane indagato per il tentato omicidio della 24enne israeliana avvenuto la sera del 31 dicembre nello scalo ferroviario della Capitale. Il 24enne non parla l’italiano e per l’udienza di convalida è stata necessaria la presenza di un interprete. Nei circa 25 minuti di interrogatorio, ha detto “di essere partito in treno il primo gennaio da Roma, ma di non essere stato lui ad accoltellare la ragazza. Ha confermato che era diretto a Brescia”. Nella sua sacca sono stati trovati due coltelli “ma sono coltelli da cucina – ha specificato l’avvocato – del genere che un senza tetto adopera per la vita da strada”. In giornata il giudice deciderà sulla convalida e sulla richiesta avanzata dalla procura di Milano di custodia cautelare in carcere.(Rer)