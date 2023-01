Energia: Egitto: al via la produzione in tre nuovi pozzi petroliferi nel Golfo di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà del 2023 inizierà la produzione in tre nuovi pozzi petroliferi nel Golfo di Suez, in Egitto, nel quadro del primo progetto di produzione dal giacimento North Geisum North di Petrogulf Company. Lo riferisce una dichiarazione del ministero del Petrolio egiziano. Sono stati perforati 3 pozzi, che saranno posizionati successivamente sulla mappa di produzione durante la prima metà di quest'anno, ha affermato il ministero, aggiungendo: "Si prevede che il primo pozzo sulla mappa di produzione sarà completato all'inizio del prossimo mese”. Il progetto contribuisce a raggiungere un aumento dell'attuale produzione totale dai giacimenti Petrogulf di oltre il doppio a circa 20.000 barili, secondo le stime del ministero del Petrolio. "I nuovi progetti petroliferi in corso di attuazione mirano ad aumentare la produzione interna per ridurre l'onere dell'importazione di prodotti", ha affermato il ministro del Petrolio, Tariq el Molla. (Cae)