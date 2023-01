Saldi: dal cappotto alle scarpe, con la crisi i romani vanno a caccia di capi necessari ma costosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal cappotto ai maglioni invernali, borse e calzature. Domani iniziano i saldi invernali e i romani, armati di pazienza, si preparano a trascorrere il fine settimana dell'epifania in cerca di qualche occasione. Nelle vie del centro di Roma, tra negozianti e passanti, tutto è pronto: grandi cartelli appesi fuori dai negozi annunciano prezzi speciali e offerte imperdibili. Dopo i maxi sconti del Black friday oggi, all'alba del nuovo anno e con le feste natalizie appena terminate, chi passeggia tra le principali vie del centro nella Capitale si dice disposto a spendere "massimo 200 euro" per pochi capi, normalmente costosi ma necessari: è questo uno dei risvolti della crisi economica. Maglieria, capi invernali di base, come giacche e cappotti, ma anche calzature e pelletteria. "Ne approfitterò sicuramente, diciamo però che quest'anno spenderò il necessario", racconta Roberta, di passaggio su via Nazionale. "Comprerò, come tutti credo, ma mi sono detta non più di 200 euro - aggiunge l'amica - anche perché il periodo dei saldi non esiste più, ormai ci sono sconti tutto l’anno". (segue) (Rer)