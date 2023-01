Saldi: dal cappotto alle scarpe, con la crisi i romani vanno a caccia di capi necessari ma costosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, a meno di 24 ore dall'inizio degli sconti, i manifesti appesi alle vetrine del centro sussurrano: "Ora o mai più". I camion con la merce sono in arrivo e, mentre i negozianti provvedono agli ultimi ritocchi, sui bollini rossi dei capi in esposizione spuntano già i prezzi al ribasso. "Sui cappotti non abbiamo grandi sconti, circa il 20 per cento, mentre ad esempio sulla maglieria arriviamo anche al 30-40 per cento", spiega la commessa di un negozio di abbigliamento da donna di via Condotti. "Non partiamo mai dal 50 per cento - prosegue un dipendente di una boutique di via del Corso -. Potrei dire che iniziamo con un 20-30 per cento e poi a salire, man mano che vanno avanti i saldi". E infatti tra chi si dice pronto ad approfittare delle offerte, in molti aspetteranno prima di metter mano al portafoglio. "Sicuramente un po' di shopping andrò a farlo, ma più verso la fine dei saldi, quando gli sconti saliranno dal 50 al 70 per cento", racconta Cinzia, mentre guarda le vetrine in via del Tritone. "Vediamo che occasioni saranno rimaste, per ora giusto qualche spesa minima per i regali della befana", aggiunge. (segue) (Rer)