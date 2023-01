Saldi: dal cappotto alle scarpe, con la crisi i romani vanno a caccia di capi necessari ma costosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, tra chi si prepara agli acquisti c'è anche qualche scettico. "Non penso comprerò con i saldi anche perché ho sempre pensato che fosse un po’ una truffa", dice Annamaria che abita in Prati e sta osservando i negozi in via Cola Di Rienzo. "Dal 2 gennaio ci sono i presaldi che aiutano - sottolinea una commessa che lavora sulla stessa strada -, anche se in molti pensano che aspettando la fine dei saldi troveranno un risparmio ulteriore. In generale - aggiunge - i saldi invernali durano meno degli estivi per una questione di appetibilità, si fanno più affari: d’estate si comprano costumi e vestiti leggeri che durano un mese, mentre il vestiario invernale dura di più". Gli sconti del Black friday però continuano ad avere la meglio, secondo alcuni. "Sono migliori. Con i saldi i primi giorni i prezzi sono alti e quando si abbassano la cosa che ti piace è già finita", osserva una donna intenta a guardare una vetrina su via Ottaviano. (Rer)